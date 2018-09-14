الإمارات المقصد المفضل للصينيين عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق، لؤي عبد الله

قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن تفضيل الصينيين للسياحة في الإمارات يتزايد يوماً بعد يوم، حتى أصبحت المقصد السياحي المفضل لديهم عالمياً.



وأشارت الوكالة الصينية إلى أن أكثر من مليون سائح صيني زاروا الإمارات في العام الماضي، بينما بلغ عدد المسافرين الذين توقفوا في الإمارات (ركاب الترانزيت) 3.5 ملايين، وفق أرقام سلطات السياحة الصينية.



وبلغ إجمالي عدد السياح الصينيين الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 453 ألف زائر بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وأظهرت الإحصائيات المجمعة أن عدد السياح الصينيين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى 2.352 مليون زائر، حيث ارتفعت أعداد الزوار من 248 ألفاً في 2013 إلى 764 ألفاً بنهاية العام الماضي بنمو 208%.



وتعتبر الصين واحدة من أكبر 10 أسواق مصدرة للزوار إلى دبي، حيث يستفيد عدد متزايد من الزوار الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول لأي من منافذ الإمارات.

وزار 242 ألف صيني مدينة أبوظبي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



كما زار 373.74 ألف سائح صيني أبوظبي في العام الماضي، بارتفاع بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق له.

ومنذ عام 2017، احتلت الصين أكبر حصة من حجم السياحة الخارجية في أبوظبي لتتجاوز الهند وفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة.



وتجاوز عدد السياح الصينيين إلى الخارج 130 مليون شخص بعام 2017، فيما شهدت الصين 71.31 مليون رحلة إلى الخارج في النصف الأول من 2018.