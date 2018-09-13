صندوق النقد: الإمارات تتصدر إقليمياً في مشاريع التقنية الناشئة

المصدر: دبي - البيان

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مشاريع التقنية الناشئة، التي بلغت نسبتها في الإمارات 30% من إجمالي العدد في المنطقة في الفترة من 2011 إلى 2015.

وقال تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس بعنوان «التقنية المالية، النمو الشامل، والمخاطر السيبرالية: التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»: إن التقنية المالية شهدت نمواً سريعاً، من حيث الأهمية والشهرة في المنطقة وخاصة في الإمارات، حيث بدأت تحقق التقدم على مستوى التقييم الإقليمي.

كما نمت بعض الشركات المحلية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية في الإمارات إلى لاعبين محليين ودوليين. واستحوذت الإمارات العام الماضي على 70% من تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة القادمة إلى المنطقة.

كما جذبت الإمارات شركات تقنية عالمية مثل أبل وأمازون وفيزا وعلي بابا إلى السوق المحلية. كما تطورت فيها منصات للعملات الإلكترونية.

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