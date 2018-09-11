عروض العقار "تتيح" ولا "تمنح" الإقامة للملاك كما نشرت "البيان"

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أوضحت إعمار العقارية انها لا تخطط لمنح تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها. وأكدت في بيان إلى سوق دبي المالي أن إصدار التأشيرات هو من اختصاص السلطات المعنية بالدولة، ولا علاقة للشركة بذلك.

ويأتي توضيح إعمار عقب تقرير لوكالة بلومبيرغ قالت فيه ان الشركة تعتزم "منح" تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها.

وكانت بلومبيرغ نقلت الخبر عن "البيان" التي لم تذكر مطلقا ان إعمار تخطط "لمنح" تأشيرات للمستثمرين بل ذكرت في خبر نشرته اليوم ان اعمار تطرح عروضا "تتيح" للمستثمرين الحصول لملاكها مكاسب ومميزات من بينها حصول المستثمر وعائلته على إقامة لمدة عشر سنوات مستفيدة من قرار أصدره مجلس الوزراء في يونيو الماضي في اطار حزمة حوافز متكاملة ويتوقع العمل به قريبا.

وطرحت إعمار عروضا ان تتضمن أيضا تسهيلات في ومرونة في خطة سداد قيمة العقار وتمتد 3 سنوات لما بعد استلامه الى جانب تحمل 2% من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%. مشيرة الى ان العقارات التي ستطرحها الشركة في اطار تلك العروض تشمل مساكن جاهزة للسكن وأخرى قيد الإنجاز.

وأكدت المصادر أن المشاريع المشمولة بخطة اعمار هي مشروع خور دبي بالشراكة مع دبي القابضة ما عدا مشروع " ذي جراند" وتبدأ فيه الأسعار من 905 الاف درهم تقريبا. ومشروع وسط المدينة الذي يحتضن اعلى ناطحة سحاب في العالم وتبدأ فيه الأسعار من 1.198 مليون درهم تقريبا. ومشروع المرابع العربية 2 بأسعار تبدأ من 2.6 ملايين درهم ومشروع اعمار بيتش فرونت قبالة شواطئ الخليج العربي بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم ومشروع اعمار الجنوب بأسعار تبدأ من 599 ألف درهم ومشروع دبي هيلز استيت بالشراكة مع مراس بأسعار تبدأ من 671 الف درهم.

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