6 مناطق تتيح لمالك العقار 10 سنوات إقامة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يترقب المستثمرون عروضاً استثمارية من إعمار العقارية ستطرحها حصرياً في 6 مناطق عقارية ضخمة تطورها في مدينة دبي.

وقالت مصادر عليمة لـ «البيان الاقتصادي»: إن الشركة ستطرح عقارات سكنية للتملك الحر تتيح لملّاكها مكاسب ومميزات في مقدمتها الحصول على إقامة مستثمر لعشر سنوات له ولعائلته تطبيقاً لقرار أصدره مجلس الوزراء في يونيو الماضي في إطار حزمة حوافز متكاملة.

وأوضحت المصادر، أن العروض المرتقبة تتضمن أيضاً تسهيلات ومرونة في خطة سداد قيمة العقار، وتمتد 3 سنوات لما بعد استلامه إلى جانب تحمّل 2% من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%. مشيرة إلى أن العقارات التي ستطرحها الشركة في إطار تلك العروض تشمل مساكن جاهزة للسكن وأخرى قيد الإنجاز.

وأكدت المصادر، أن المشاريع المشمولة بخطة إعمار هي مشروع خور دبي بالشراكة مع دبي القابضة، ما عدا مشروع «ذي جراند»، وتبدأ فيه الأسعار من 905 آلاف درهم تقريباً. ومشروع وسط المدينة الذي يحتضن أعلى ناطحة سحاب في العالم، وتبدأ فيه الأسعار من 1.198 مليون درهم تقريباً.

ومشروع المرابع العربية 2 بأسعار تبدأ من 2.6 مليون درهم ومشروع إعمار بيتش فرونت بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم، ومشروع إعمار الجنوب بأسعار تبدأ من 599 ألف درهم، ومشروع دبي هيلز استيت بالشراكة مع مراس بأسعار تبدأ من 671 ألف درهم.