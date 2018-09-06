بالصور.. مستثمرون يتزاحمون لحجز 400 شقة في "لا مير"

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تزاحم مئات المستثمرين الْيَوْمَ في جزيرة لامير لحجز 400 شقة سكنية شاطئية فاخرة فاجأت بها "مِراس" السوق وطرحتها للتملك الحر في اول مرحلة من مراحل مشروع "بورت دو لا مير" السكني الجديد والواقع في "لا مير" الوجهة الشاطئية الرائدة التي طورتها الشركة.

تضم المرحلة الأولى مجمعا سكنيا يتكون من 5 مبان منخفضة الارتفاعات وتحاكي تصاميمها الهندسية سحر شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ويشمل المشروع مرسى يتسع لـ192 من اليخوت الفارهة.

يقع "بورت دو لا مير" في الطرف الشمالي من "لا مير"، الوجهة الشاطئية المميزة من مِراس والتي تضم خيارات مميزة من التسوق والتذوق والتسلية والمرح والضيافة والسكن.

وقد تم تصميم المخطط الرئيسي للمشروع بهدف اتاحة الفرصة للاستمتاع بأسلوب حياة مميز بالقرب من المرسى وفي أجواء شاطئية بما يناسب تطلعات العائلات من كافة أنحاء العالم لسكن استثنائي.

ومن المقرر أن تضم هذه الواجهة المائية تشكيلة منوعة من المطاعم والمتاجر الراقية ضمن ساحات مخصصة لذلك، كما ستحتوي على فندقين بأربع وخمس نجوم مع شاطئ خاص.