الإمارات تمتلك خامس أفضل نظام بيئي لريادة الأعمال في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

حققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مستوى نضج النظم البيئية لريادة الأعمال. جاء ذلك وفق تصنيف الاتحاد الكوري للتجارة الدولية والمعروف اختصاراً باسم «كيتا»، في تقرير صدر عنه مؤخراً. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب نيوز» الكورية الجنوبية، أمس، تقرير «كيتا» الذي أفاد فيه بأن تأسيس عمل تجاري يُعد أمراً أكثر سهولة في الإمارات بفضل تسهيل اللوائح؛ ولأن الحكومة تتبنى سياسة مشجِّعة للأعمال التجارية. وذكر «كيتا» أيضاً أن سوق الإمارات تُعد بمثابة البوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ـــ الإمارات الخامسة عالمياً في جودة النظم البيئية لريادة الأعمال