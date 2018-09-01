الإمارات الخامسة عالمياً في جودة النظم البيئية لريادة الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الخامس عالمياً في تقرير يُقَيّم مستوى نضج النظم البيئية لريادة الأعمال في مختلف دول العالم.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة أنباء «يونهاب نيوز» الكورية الجنوبية، فقد صدر التقرير عن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية والمعروف اختصاراً باسم «كيتا».

ونقلت «يونهاب نيوز» عن «كيتا» تصريحها أن الإمارات تفوقت في هذا التقرير على أطراف قوية ولها باع واسم راسخ في دعم ريادة الأعمال مثل ألمانيا.

وأفاد «كيتا» بأن الإمارات قد نجحت على الأرجح هذا العام في جمع تمويل للشركات الناشئة بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار، الأمر الذي سيعزز نمو قطاع الشركات الناشئة، المتنامي أصلاً في الدولة.

وأضاف الاتحاد الكوري للتجارة الدولية أن تأسيس عمل تجاري يعد أمراً أكثر سهولة في الإمارات بفضل تسهيل اللوائح، ولأن الحكومة تتبنى سياسة مشجعة للأعمال التجارية.

وذكر «كيتا» أيضاً أن سوق الإمارات تُعَدّ بمثابة البوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن النظام البيئي المطبق حالياً في كوريا الجنوبية لدعم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة يتراجع كثيراً خلف نظيره الإماراتي، ذلك أن النظام الكوري يفتقر إلى سياسات داعمة، وهو ما يتوافر لدى الإمارات. ولذا، صارت الإمارات حالياً مركزاً مرموقاً لتأسيس الأعمال التجارية الجديدة.