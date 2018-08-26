العيد ينعش قطاع التجزئة في دبي

المصدر: Ⅶدبي - بشار باغ

انتعشت تجارة التجزئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وارتفعت المبيعات بصورة كبيرة مع تنامي حركة الزوار والسائحين.

وحققت مراكز التسوق في دبي أداءً قياسياً من حيث معدلات الإقبال والمبيعات الأسبوع الماضي، وساهمت العروض والتخفيضات المميزة التي قدمتها مجموعة كبيرة من المحلات في المراكز التجارية في تحفيز الإنفاق وجذب المزيد من المتسوقين، فيما عززت الأنشطة والفعاليات الترفيهية من إقبال الزوار وخاصة العائلات.

وتسابقت المراكز التجارية في إطلاق العروض التسويقية الكبيرة مع تقديم باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وعززت دبي وجهة أولى للسياحة والتسوق والعطلات والتجزئة بفضل ما تقدمه من خيارات تسوق وترفيه استثنائية بكل المقاييس.

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