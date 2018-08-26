إقبال قياسي على مراكز تسوق دبي خلال العيد

المصدر: Ⅶدبي - بشار باغ

حققت مراكز التسوق في دبي أداءً قياسياً من حيث معدلات الإقبال والمبيعات خلال عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، وساهمت العروض والتخفيضات في تحفيز الإنفاق وجذب المزيد من المتسوقين، فيما عززت الأنشطة والفعاليات الترفيهية من إقبال الزوار وخاصة العائلات.

إقبال قوي

وقال ناطق باسم شركة «إعمار مولز»، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: «شهدت جميع وجهات إعمار مولز إقبالاً قوياً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قمنا بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي أثرت بهجة العيد للعائلات، بالتزامن مع إطلاق المنافذ التجارية لباقة من العروض الترويجية المميزة».

وأضاف: «لا شك في أن الإقبال الكبير والمبيعات الإيجابية في عطلة العيد هي مؤشرات قوية عن المكانة الرائدة لمدينة دبي كوجهة أولى للسياحة والعطلات بفضل ما تقدمه من خيارات تسوق وترفيه استثنائية بكل المقاييس. ونحن ملتزمون دائماً بالعمل انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية عائلية تستقطب الزوار على مدار السنة».

نجاح دبي

وتأتي هذه المعطيات في ظل نجاح دبي في تعزيز مكانتها كونها وجهة عالمية واعدة للنمو في مجال التجزئة، حيث جاءت الإمارة في المرتبة الرابعة على مستوى العالم بين أكثر الوجهات السياحية شعبية باستقطابها ما يصل إلى 15.78 مليون زائر في العام 2017، طبقاً للبيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

فيما أشارت تقديرات ضمها تقرير رصد تجارة التجزئة في دبي للعام 2017، الصادر عن كور سافيلز، إلى أن معدل إنفاق الزوار الدوليين في إمارة دبي يبلغ 2050 دولاراً للزائر في الليلة الواحدة. من جانبها، أشارت نتائج استطلاع ميرسيرز حول الشروط العشرين الواجب توافرها لجودة الحياة، إلى تصدر إمارة دبي قائمة المدن التي يفضلها الوافدون للإقامة والعمل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويساهم تزايد أعداد السياح، وثبات معدلات وصول المقيمين والوافدين الجدد إلى دبي، فضلاً عن تسابق العلامات التجارية الرائدة عالمياً للتواجد في السوق المحلي، في تعزز استمرار ارتفاع الطلب على خدمات التجزئة الموجهة للمستهلكين، فيما تلعب مراكز التسوق في دبي دوراً جوهرياً كونها عامل جذب للسياح من الخارج في كل عام، مستفيدة مما تقدمه الإمارة من فعاليات كبرى متعلقة بالتسوق، مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي وفعاليات العيد في دبي، وغيرها من الفعاليات الخاصة بتجارة التجزئة، التي تعقد على مدار العام، وهي الفعاليات التي يحرص الزوار أن تتزامن رحلاتهم وعطلاتهم معها.

فعاليات

وقد بات المقيمون في دبي وفي كل أنحاء الإمارات يترقبون فعاليات التجزئة تلك، التي يزيد عددها وحجمها عاماً بعد عام، لاقتناص أفضل الصفقات في العروض التجارية والتخفيضات الكبيرة التي تشملها. في حين يسعى المطورون طوال الوقت لابتكار تصورات وتصميمات من شأنها أن تتيح أفضل تجارب تسوق تتجاوز توقعات المتسوقين.

ومع احتضانها عدداً كبيراً من مراكز التسوق الفريدة من نوعها في العالم، تعد دبي وجهة مثالية للتسوق، ولا يقتصر ما تقدمه مراكز التسوق تلك على ما يوحي به اسمها، بل يتعداه إلى ما يفوق ذلك من المطاعم والسوبر ماركت، والبنوك، ودور السينما متعددة قاعات العرض، ومناطق الألعاب، وغيرها من مرافق ووسائل الراحة والاستجمام التي توفر خيارات متنوعة ومتعددة للمتسوقين.