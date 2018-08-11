دبي الأولى إقليمياً في مؤشر المدن المبتكرة 2018

المصدر: دبي ــــ سيد صالح

واصلت دبي حصد المواقع الأولى في المؤشرات العالمية، ولا يكاد يمر يوم من دون احتلالها مركزاً متقدماً في قوائم الأفضل عالمياً على أكثر من مستوى، فقد احتلت دبي المركز الأول إقليمياً و33 عالمياً على مؤشر المدن المبتكرة لعام 2018، الذي أعلنت نتائجه أمس مؤسسة «تو ثينك ناو» «2 think now» الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار.

ويرصد المؤشر مستويات الابتكار في 500 مدينة على مستوى العالم، ويمنحها درجات استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم. وقد حصلت دبي على 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المدينة التي احتلت المركز الأول، وهي العاصمة اليابانية طوكيو. وصُنِّفت دبي كمركز اتصال رئيسي «Nexus» للابتكار، وهو التصنيف الممنوح لأول 52 مدينة على المؤشر.

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