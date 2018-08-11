دبي الأولى إقليمياً و33 عالمياً على مؤشّر المدن المبتكرة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً و 33 عالمياً على مؤشر المدن المبتكرة لعام 2018، الذي أعلنت نتائجه أمس مؤسسة «تو ثينك ناو» «2 think now» الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار.

ويرصد المؤشر مستويات الابتكار في 500 مدينة على مستوى العالم، ويمنحها درجات استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم، التي تم تجميعها في 162 مؤشراً، ومن أهمها: وضع المدينة كعلامة تجارية معروفة على مستوى العالم، مستوى انتشار الأجهزة الذكية بين سكان المدينة، انتشار شبكة الانترنت في المدينة، انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين السكان، علاقات المدينة بالمدن المجاورة، المسارات التجارية التي تربط المدينة بالعالم الخارجي، وغيرها.

وقد حصلت دبي على 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المدينة التي احتلت المركز الأول، وهي العاصمة اليابانية طوكيو. وصُنٍفَت دبي كمركز اتصال رئيسي «Nexus» للابتكار، وهو التصنيف الممنوح لأول 52 مدينة على المؤشر.

وتفوقت دبي على مدن عالمية كبرى، مثل مانشستر البريطانية، والتي احتلت المركز 34، ومدينتي شنغهاي وبكين الصينيتين، واللتين حلتا في المركزين 35 و 37 على التوالي، والعاصمة الإسبانية مدريد، في المركز 38. وحصلت المدن الأربع على نفس رصيد دبي من النقاط.

كما تفوقت دبي على عواصم اسكندنافية مثل العاصمة النرويجية أوسلو (36)، العاصمة الدنماركية كوبنهاغن (39)، والعاصمة الفنلندية هلسنكي (46).

وتفوقت دبي أيضاً على العاصمة الإيطالية روما (47)، والعاصمة الروسية موسكو (48).

واحتلت أبوظبي المركز 69، برصيد 43 نقطة، وصُنفت كمركز «Hub» للابتكار.

وكانت العشرة مراكز الأولى على المؤشر لهذا العام من نصيب طوكيو، ولندن، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، ولوس أنجليس، وسنغافورة، وبوسطن، وتورنتو، وباريس، وسيدني، على التوالي.