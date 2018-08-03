ارتفاع حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال بنسبة 7.1%

المصدر: البيان الالكتروني

ارتفع حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال ليصل إلى 475,190 طنا في النصف الأول من العام الجاري مسجلا زيادة سنوية بنسبة 7.1% مقارنة بالحجم المسجل العام الماضي البالغ 443,835 طناً وذلك وفقا للتقرير الصادر اليوم عن مطارات دبي.

وبعد تحقيق نمو كبير وصل إلى قرابة 9% في الربع الأول من العام وصل حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال إلى 245,359 طنا في الربع الثاني من العام أي بنسبة زيادة قدرها 5.4% مقارنة بحجم الشحن في العام الماضي البالغ قدره 232,691 طنا عن نفس الفترة.

كما بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال 517,813 مسافرا في النصف الأول من العام الجاري أي بنسبة انخفاض بلغت 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ العدد 554,993 مسافرا كان لدول الكومنولث النصيب الأكبر في عدد المسافرين عبر المطار خلال النصف الأول حيث بلغ العدد 271,000 مسافرا (98,633 مسافرا من شرق أوروبا) و(89,559 مسافرا من غرب أوروبا) و(49,671 مسافرا من الشرق الأوسط).

وعلى صعيد عدد الرحلات فقد وصل عدد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام الجاري 16,069 رحلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 18,373 رحلة مسجلة انخفاضا بنسبة 12.5% كما بلغ متوسط المسافرين في الرحلة خلال النصف الأول من العام 163 راكبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 121 راكبا أي بزيادة بلغت 34.7%.

ويخدم مطار دبي ورلد سنترال حاليا 8 شركات طيران تشغل 95 رحلة أسبوعيا في المتوسط إلى 14 وجهة دولية وهو موطن لـ 26 مشغلا للشحن يعملون على 70 وجهة في جميع أنحاء العالم.