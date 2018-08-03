النصر حليف دبي دائماً

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وحكمت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، في مداخلة هاتفية مع قناة CNBC: «إن جميع الخيارات مفتوحة أمام موانئ دبي العالمية في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة ميناء دوراليه». وفي تصريح خاص لـ«البيان الاقتصادي» قال متحدث باسم موانئ دبي العالمية: «لقد استثمرنا بشكل كبير في جيبوتي خلال السنوات الماضية، ونحن فخورون بالمساهمة الكبيرة التي قدمناها للاقتصاد والمجتمع المحلي. نتطلع الآن إلى المرحلة المقبلة، وندرس جميع الخيارات المتاحة، والتي سنعلن عنها في وقتها».