هيئة تنظيم الاتصالات تحذر من إعلانات القسائم المجانية على واتساب

المصدر: البيان الالكتروني

حذرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية في الدولة من إعلانات القسائم المجانية على الواتساب، التي تتضمن استبيانات لشركات عالمية أو مطاعم شهيرة تتطلب بيانات المستلم.

ونصحت الهيئة بعدم الانصياع إلى هذه الرسائل وعدم تعبئة الاستبيان أو ارسالها لأشخاص آخرين.