دبي تطور أول محكمة «بلوك تشين» في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصل دبي سعيها الحثيث لأن تكون مدينة المستقبل من خلال آليات عمل مبتكرة كلياً.

وتركز دبي على بناء نماذج لخدمات المستقبل منها العمل على تطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «بلوك تشين». وأبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في هذا السياق شراكة مع «دبي الذكية» تمثل الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية بلوك تشين مع ما يحمله ذلك من تبسيط العمليات القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وتحقيق كفاءة أكبر عبر كامل المنظومة القضائية.

وسيتم التركيز على حشد الخبرات والموارد لبحث سبل معالجة النزاعات الناشئة عن بلوك تشين الخاصة والعامة، مع تشفير القواعد التنظيمية والشروط التعاقدية ضمن شبكة العقود الذكية. وتعد معاملات العقود الذكية القائمة على «بلوك تشين» قطعيةً في ظل عدم وجود وسائل تقنية للتراجع عنها أو تغييرها. وسيقوم فريق العمل المشترك بوضع نماذج منطقية للعقود الذكية عبر شبكة البلوك تشين بما يتيح إنجاز مختلف أنواع الاستثناءات والشروط لضمان تسوية المنازعات بطريقة سلسة وأكثر كفاءةً.

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