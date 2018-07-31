تطوير أول محكمة تعتمد «بلوك تشين» عالميا بدبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عقدت محاكم مركز دبي المالي العالمي شراكة مع «دبي الذكية» لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «بلوك تشين». وبالاستناد إلى الخدمات الراهنة لتسوية المنازعات، سيقوم فريق العمل المشترك بدايةً ببحث آليات المصادقة على الأحكام القضائية لإنفاذها عبر الحدود. وتعد هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية «بلوك تشين» مع ما يحمله ذلك من فوائد بعيدة المدى، مثل تبسيط العمليات القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وتحقيق كفاءة أكبر عبر كامل المنظومة القضائية.

وسيتم التركيز في المرحلة التالية على حشد الخبرات والموارد لبحث سبل معالجة النزاعات الناشئة عن «بلوك تشين» الخاصة والعامة، مع تشفير القواعد التنظيمية والشروط التعاقدية ضمن شبكة العقود الذكية. وتعد معاملات العقود الذكية القائمة على تقنية «بلوك تشين» قطعيةً تماماً في ظل عدم وجود أي وسائل تقنية للتراجع عنها أو تغييرها. وسيقوم فريق العمل المشترك بوضع نماذج منطقية للعقود الذكية عبر شبكة «بلوك تشين» بما يتيح إنجاز مختلف أنواع الاستثناءات والشروط لضمان تسوية المنازعات بطريقة سلسة وأكثر كفاءةً.

وقالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «ينسجم تشكيل فريق العمل المشترك مع المبدأ التوجيهي الذي نتبناه لجعل المحاكم خدمةً مدعومة بالتكنولوجيا، ويتم تقديمها عبر اتفاقيات التعاون والتحالفات. ومن خلال توظيف تقنية «بلوك تشين»، ستحتل دبي مكانة رائدة في صدارة قطاع التكنولوجيا القانونية والابتكار القضائي مع إرساء معايير فريدة تحتذي بها البلدان والأنظمة القضائية الأخرى».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، شرعت دبي الذكية بتحويل دبي إلى مدينة ذكية متكاملة يتم فيها تقديم جميع الخدمات بطريقة رقمية. واحتلت الإمارة مكانةً رائدةً على مستوى العالم في تبني التقنيات المتطورة وتكريسها لضمان أمان وراحة وسعادة قاطني وزوار المدينة. ومن أبرز هذه الابتكارات تقنية «بلوك تشين»، إذ تسعى «استراتيجية دبي للبلوك تشين» إلى تنفيذ جميع المعاملات الحكومية الممكنة عبر تقنية «بلوك تشين» بحلول عام 2020.

وأضافت أن ابتكاراً بمثل هذا المستوى والإمكانات يتطلب مجموعةً متفردة من القواعد ومؤسسةً تحظى بالصلاحيات الكافية لتوظيفه بالشكل الأمثل. وانطلاقاً من ذلك، تتيح لنا الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التعاون معاً لتطوير محكمة سباقةٍ على مستوى العالم، كما تساعدنا هذه الشراكة على استثمار إمكانات تقنية البلوك تشين بأفضل صورة ممكنة».

محاكم المستقبل

تعاونت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2017 مع «مؤسسة دبي للمستقبل» لإطلاق «منتدى محاكم المستقبل» بهدف تصميم المبادئ التوجيهية وإعداد نموذج أولي لمحكمة تجارية تزاول نشاطها من أي مكان حول العالم. وفي عام 2018، تخطت مهام المنتدى حدود هذه المبادرة لتشمل محاكم تجارية عالمية أخرى بمشاركة قطاع التكنولوجيا المتخصصة والقطاع الخاص، فضلاً عن إنشاء مجموعات عمل محورية لبحث المجالات المبتكرة، مثل تقنية «بلوك تشين».