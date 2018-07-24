إعمار تخطط لبيع أصول فنادقها بالكامل مابين 2018 و2028

المصدر: دبي- مشرق حيدر

قال محمد العبار رئيس مجلس إدراة إعمار العقارية في تصريحات الْيَوْمَ الثلاثاء أن الشركة تخطط لبيع كامل أصول الفنادق خلال الـ 10 سنوات القادمة.

وبحسب معلومات ( البيان ) فإن عدد المشاريع الفاعلة وقيد الإنجاز لمجموعة إعمار للضيافة يبلغ 50 مشروعاً، تتضمن 35 وجهة في الدولة والأسواق العالمية. إضافة إلى 15 فندقاً ووجهة للشقق الفندقية تم افتتاحها فعلياً في دبي.

وكان العبار توقع إدراج محفظة الضيافة في البورصة عام 2022 مؤكدا على أن الشركة قررت أن تركز في المستقبل على إدارة الفنادق، لا على تطوير الأصول الفندقية.