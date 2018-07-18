176 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية مع الصين

المصدر: وام

حققت تجارة دبي الخارجية مع الصين في العام 2017 نموا نسبته 6 في المائة لتصل قيمتها إلى 176.4 مليار درهم مقابل 166.35 مليار درهم في العام 2016.

وقد عززت دبي شراكتها التجارية مع الصين في إطار تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين التي تتقدم في موقع الشريك التجاري الأول بين شركاء دبي التجاريين .

و سجلت أكبر نسبة نمو في تجارة إعادة التصدير بين دبي والصين العام 2017 بنسبة 60 في المائة لتصل قيمتها إلى 7.97 مليار درهم مقابل 4.99 مليار درهم في العام 2016 .

و حققت قيمة الصادرات - التي كشفت عنها احصائية صدرت في دبي تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات العربية المتحدة غدا - نموا بنسبة 38 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.23 مليار درهم مقابل 891 مليون درهم .. فيما بلغت نسبة النمو في الواردات 4 في المائة لتصل قيمتها إلى 167.2 مليار درهم مقابل 160.47 مليار درهم.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن المؤسسة تعمل على تطوير شراكة دبي التجارية والاقتصادية مع الصين دعما لتطور العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتطبيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية للشركات والتجار والمستثمرين الصينيين .

و أوضح أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتابع باستمرار الشؤون المرتبطة بتجارة الصين مع دبي وتعمل الجهات التابعة للمؤسسة على التواصل المباشر مع الهيئات الدبلوماسية الصينية والتجارية ومجتمع الاعمال الصيني في دبي للتعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم لتطوير تجارتهم وأعمالهم في الإمارة.

من جانبه قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن الدائرة تستقبل باستمرار الوفود التجارية والاقتصادية الصينية لاطلاعها على تطور تجربة دبي في العمل الجمركي و تتبادل الزيارات مع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الصينية لتعزيز الشراكة مع الصين التي تتصدر شركاء دبي التجاريين.

و اعتبر أن الشراكة مع الصين تكتسب أهمية مضافة مع استعداد دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020 الذي يتوقع أن يجتذب 20 مليون زائر خلال فترة تنظيمه على مدار ستة أشهر.