«مِراس» تدشن سلسلة مشاريع غير تقليدية في حتا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "مِراس" اليوم عن تدشين سلسلة مشاريع سياحية تنموية غير تقليدية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن خطة التنمية الشاملة في حتّا والتي أُعلن عنها رسمياً في عام 2016 والمزمع تنفيذها على مدى العشر سنوات المقبلة.

وكمرحلة أولى، تم الانتهاء من تشييد لافتة عملاقة كرمز سياحي يحمل اسم حتّا على ارتفاع ٤٥٠ متر تقريباً في وسط الجبال المعروفة باسم جبال الحجر، كما سيتم إنشاء مركز مغامرات متنوع، يكون بمثابة مركز تفاعلي للسياح بحيث يستقطب محبّي الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الاعمار ويكون بمثابة صلة وصل بين الزوار والمرشدين السياحيين من أهل حتّا.

وتشمل المشاريع النوعية الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، 20 غرفة فندقية جبلية بطراز معماري مميز، تتوزع في أنحاء مختلفة بين الجبال، حيث توفر ملاذًا هادئًا للراحة والاسترخاء بعد قضاء أوقات حافلة بالأنشطة، مع إطلالات ساحرة على الجبال والطبيعة المحيطة.

كما سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بالتخييم والإقامة في غرف فندقية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تم تصميمها وتنفيذها من خلال تحويل مقطورات خاصة لغرف فندقية وسط الجبال الخلابة وعلى ضفاف سدود حتّا الساحرة.

وقد تم اختيار مواقع هذه المشاريع بعناية كاملة بحيث تبتعد عن المناطق السكنية الحيوية للمحافظة على خصوصية أهل حتّا ونمط حياتهم اليومي. امّا المرحلة الثانية من خطط "مِراس"، فتضم مجموعة من المشاريع المميزة في قطاعي الضيافة والتجزئة والتي ستسهم في تعريف السياح القادمين من الإمارات والمناطق المجاورة والعالم بالثقافة الإماراتية الأصيلة. وتمزج المشاريع الحالية والمستقبلية بين المواد الحديثة والمستدامة، إضافة إلى التصاميم التي تتميز بلمساتها وشخصيتها الخاصة.