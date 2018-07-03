ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»:ما الفرق بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة؟

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن في حالة السهم العادي يكون لحملة الأسهم حق التصويت، كما تكون التوزيعات متغيرة، أما بالنسبة للسهم الممتاز فهو يوفر توزيعات معينة تدفع قبل أي توزيعات مستحقة للأسهم العادية، ويستحق السهم الممتاز الأولوية في استرجاع المساهمات في حال تصفية الشركة، والسهم الممتاز يمثل ملكية جزئية، ولا يتمتع حامله بحقوق التصويت الممنوحة للأسهم العادية.

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