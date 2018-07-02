ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: كم يوماً يتطلب استلام عقد الشراء للتوقيع عليه اعتباراً من تاريخ طرح العقارات للبيع؟

بالنسبة للعقارات التي تم شراؤها على المخطط، تحتاج الشركة البائعة لفترة بين 21 - 40 يوماً لاستكمال طرح العروض وإصدار عقود البيع بعد تاريخ الشراء. ويستوفي البائع مقدماً مبلغ التأمين ورسوم العقود.

أما بالنسبة للعقارات التي تم شراؤها وتخضع للمصادقة والتحقق من الالتزام بالشروط، فيتطلب استكمال اتفاق البيع والشراء عادةً فترة تتراوح بين 15 - 20 يوماً.

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