إعفاء أعضاء غرفة عجمان من سداد رسوم العضوية المتراكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا أميريا بشأن إعفاء أعضاء غرفة تجارة وصناعة عجمان الصادرة لهم تراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من سداد رسوم العضوية المتراكمة بسبب عدم التجديد ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2018.

ونص القرار الأميري - رقم /21/ لسنة 2018 - على إعفاء أعضاء غرفة تجارة و صناعة عجمان الصادرة لهم تراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من سداد رسوم العضوية في الغرفة المتراكمة عليهم بسبب عدم التجديد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وذلك في حال طلب تجديد تلك العضوية خلال مهلة الاستفادة من الإعفاء المحددة من تاريخ العمل به وحتى 31 ديسمبر 2018.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية كافة بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه .