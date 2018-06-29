أسعار الجازولين والديزل تنخفض في يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تشهد أسعار الجازولين (البنزين) والديزل في الإمارات انخفاضاً بين 5 إلى 7 فلوس خلال يوليو المقبل. ووفقاً للتسعيرة الجديدة التي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل، يصل سعر ليتر الجازولين 98 (سوبر) إلى 2.56 درهم بانخفاض 7 فلوس، مقابل 2.63 درهم.

ويتراجع ليتر الجازولين 95 (خصوصي) إلى 2.45 درهم، بانخفاض 6 فلوس، مقابل 2.51 درهم، وسيصل سعر ليتر الجازولين 91 (بلس) إلى 2.37 درهم، بانخفاض 6 فلوس، مقابل 2.44 درهم. وسيبلغ سعر ليتر الديزل 2.66 درهم، بانخفاض 5 فلوس، مقابل 2.71 درهم.

ويجري تحديد الأسعار الجديدة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو المقبل، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، وكذلك قيمة الضريبة المضافة البالغة 5 في المئة، علماً بأن الاختلاف في أسعار المشتقات يتماشى مع حركة النفط الخام في الأسواق العالمية.