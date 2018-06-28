«إيدلمان» تتوقع تقدم الإمارات على مؤشر الثقة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

توقعت شركة إيدلمان العالمية للاستشارات التسويقية تقدماً كبيراً في مستويات الثقة بالاقتصاد الإماراتي خلال العام 2019، مدعوماً بحزم تحفيز وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية اتخذتها الحكومة مؤخراً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني ووضعه ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يكون لتلك المحفزات انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات وأن تتقدم دولة الإمارات في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2019، حيث يتوقع تعزيز الثقة على مستوى القطاعات الأربعة جميعها وهي الحكومة والأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإعلام.

وقال جوني موليفان، مدير استشارات العلاقات العامة لدى شركة إيدلمان، إن ما تقوم به حكومة دولة الإمارات يعد مثالاً يحتذى به حيث تعمل الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال والمجتمع المحلي والإعلام وتتبنى مبادرات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد والمجتمع.

وأضاف أنه يتوقع ارتفاعاً كبيراً في مرتبة الإمارات على مؤشر «إيدلمان» للثقة 2019، بعد حزم التحفيز والتسهيلات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

كانت الإمارات احتلت المركز الرابع على مؤشر إيدلمان للثقة 2018، خلف الصين وأندونيسا والهند في متوسط مستوى الثقة بالمؤسسات، فيما تبوأت المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة الشعب بالحكومة، بعد الصين التي احتلت المركز الأول.

وأوضح موليفان أن شركة إيدلمان تنظر بتفاؤل تجاه مستوى ثقة العامة بالحكومة في دولة الإمارات، حيث إن المؤشرات الحالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام تؤكد على سير الحكومة في المسار الصحيح.