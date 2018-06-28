توقع ارتفاع كبير لمرتبة الإمارات على مؤشر «إيدلمان» 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تتوقع شركة إيدلمان طفرة كبيرة في مستويات الثقة بالاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل 2019، مدعوماً بحزم تحفيز وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية اتخذتها الحكومة مؤخراً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني ووضعه ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية.

وقال جوني موليفان، مدير استشارات العلاقات العامة لدى شركة إيدلمان، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن ما تقوم به حكومة دولة الإمارات يعد مثالاً يحتذى به، حيث تعمل الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال والمجتمع المحلي والإعلام، وتتبنى مبادرات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد والمجتمع.

وأضاف موليفان، أنه يتوقع ارتفاعا كبيرا في مرتبة الإمارات على مؤشر «إيدلمان» الثقة لعام 2019، بعد حزم التحفيز والتسهيلات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة.

كان مؤشر إيدلمان للثقة 2018، كشف عن أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً في مستوى الثقة عبر جميع المستويات وفق آراء عينة عامة من الجمهور، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً خلف الصين وإندونيسيا والهند في متوسط مستوى الثقة بالمؤسسات، فيما تبوأت المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة الشعب بالحكومة، وذلك بعد الصين التي احتلت المركز الأول.

مبادرات

وأوضح موليفان أن حكومة دولة الإمارات قامت منذ مطلع 2018 ببدء العمل على مجموعة من القرارات والإجراءات التي انعكست بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة والمجتمع ككل.

وشملت هذه المبادرات خططاً طويلة الأمد واستراتيجيات ومبادرات مثل المبادرة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، رؤية دولة الإمارات 2021، بالإضافة إلى الحزمة الاقتصادية التي تشمل خطة 5 سنوات بها رؤية واضحة تعنى بالمشاريع الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.

وأوضح أن شركة إيدلمان تنظر بتفاؤل تجاه مستوى ثقة العامة بالحكومة في الإمارات، حيث إن المؤشرات الحالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام تؤكد سير الحكومة في المسار الصحيح.

ويتوقع أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية على مختلف قطاعات الدولة، ومن هنا يتوقع المؤشر تقدماً محتملا للدولة في مؤشر الثقة لـ2019، حيث يتوقع تعزيز الثقة على مستوى القطاعات الأربعة وهي الحكومة والأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإعلام.

مصداقية

وشهدت وسائل الإعلام أكبر ارتفاع في مستويات الثقة من الجمهور، وارتفعت 12 نقطة خلال عام. وزادت المصداقية في الصحافة 17 نقطة وارتبط ذلك بثقة الجمهور بالمتحدثين الرسميين بشكل خاص.

وتعكس النتائج جهود الإمارات التي تهدف إلى التصدي للأخبار الزائفة وتوعية المجتمع على المعايير الأخلاقية والمصداقية في الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية كشف الأخبار الزائفة. فيما حققت التدابير والمبادرات نتائج إيجابية انعكست في المؤشر.

أما عن نتائج مستوى الثقة في الشركات التجارية بالدولة، أظهر المؤشر أن مستوى الثقة في الشركات التجارية يزداد في 14 دولة من أصل 28، وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة من حيث الثقة في الأعمال.

حيث ارتفعت 4 نقاط في 2017 وتفوقت على المتوسط العالمي. ويرصد المؤشر التقدم في مستوى ثقة الجمهور في 11 من أصل 15 قطاعاً في الإمارات، بينما أخذ معدل الثقة في قطاع التقنية بالتراجع.

تغيير

يرى ثلثا المشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات، أن قادة الأعمال يجب أن يقوموا بقيادة التغيير دون انتظار الجهات الحكومية. ويعكس ذلك اتجاهاً عالمياً، حيث أظهر المؤشر أن الرؤساء التنفيذيين أمام فرصة استثنائية تمكنهم من تأدية دور هام في دفع التغيير في المجتمع، فالمسؤولية تقع على عاتقهم وعليهم القيام بالمبادرة.