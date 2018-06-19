ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما العوامل التي تتحكم في أسعار تذاكر الطيران؟

هناك العديد من العوامل التي تتحكم في أسعار تذاكر الطيران، منها المسافة، إذ ترتفع الأسعار كلما زادت المسافة المقطوعة أثناء الرحلة، وأيضاً، تُعد الرحلات المباشرة أغلى من الرحلات متعددة التوقف.

كما أن توقيت الرحلة يتحكم في الأسعار، فالرحلات الليلية أرخص من الرحلات النهارية، إضافةً إلى أن توقيت الحجز يعتبر مهماً جداً في تسعير تذاكر الطيران، فالرحلات المحجوزة أثناء اللحظات الأخيرة غالباً ما تكون باهظة الثمن. كما يُعتبر العرض والطلب، ومستوى الخدمة، وحجم المنافسة بين شركات الطيران، وأسعار الوقود، من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار التذاكر.

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