ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: "ما الفرق بين حساب التداول النقدي وحساب التداول بالهامش؟"

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن حساب التداول النقدي هو الذي يتوجب على المستثمر تسديد كامل قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تسويتها، ولا يسمح لشركة الوساطة تمويل المستثمر لتسديد قيمة عمليات الشراء التي تمت على هذا الحساب.

أما حساب التداول بالهامش فهو الحساب الذي تقوم شركة الوساطة من خلاله بتمويل المستثمر لشراء أوراق مالية في هذا الحساب، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش .

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