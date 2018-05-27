ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما هو دفتر الإدخال الجمركي المؤقت واستخداماته؟
هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لعام واحد دون فرض رسوم أو ضرائب.
ويشمل البضائع ضمن المجموعات التالية: العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية.
ويغطي الدفتر : أجهزة الحاسوب وأدوات التصليح والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمعدات الصناعية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات وخيول السباق والأعمال الفنية والقطع الأثرية التاريخية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية للفرق الغنائية.
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