ورد التساؤل التالي لـ« البيان الاقتصادي»: هل يمكن ترخيص عمل تجاري قائم على وسائل التواصل الاجتماعي؟

أطلقت اقتصادية دبي مبادرة تحمل اسم «التاجر الإلكتروني» لترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لممارسة أعمالهم التجارية.

وتوفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له، أو المستفيدين من خدماته، وأي ملاحظات من قبلهم. كما يسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد.

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