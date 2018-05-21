ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: كيف يقوم «المساعد الافتراضي» المستخدم في بعض البنوك والشركات بفهم استفسارات العملاء والرّد عليها؟

يتم تعليم مساعد الخدمة الافتراضي أو «تشات بوت» من خلال تلقين البرنامج كمية كبيرة من سجلات المحادثة التي تم تسجيلها عبر الهاتف مع العميل البشري، ليقوم برنامج «البوت» القائم على الذكاء الاصطناعي بتحليل الأسئلة وتحديد الإجابة المناسبة لكل سؤال.

وتُسهل الروبوتات التفاعلية من تواصل المُستخدمين مع الشركات في الأمور الروتينية البسيطة التي يكثُر السؤال عنها، كعنوان الشركة أو المُنتجات التي تُقدّمها مثلاً. وأصبح بإمكان المستخدم العادي اليوم إنشاء «بوت دردشة» خاص به وبخطوات بسيطة عبر إحدى الخدمات التي باتت متوافرة على الإنترنت.

اقرأ أيضاً:

هل يوجد اختلاف في قيمة ونسبة الزكاة على الأسهم؟