صعود أسهم دبي وأبوظبي بعد قرار الإمارات بشأن تأشيرات الإقامة

صعدت أسهم دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين مع تحسن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام لمستثمرين ومتخصصين.

وزاد سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة وداماك 4.8 بالمئة ليرتفع مؤشر دبي نحو واحد بالمئة مسجلا أعلى مستوى، فيما يزيد من أسبوعين عند 2947 نقطة.

وقالت ماري سالم، مديرة الأسواق المالية لدى إف.إف.ايه دبي، إن التحرك الإماراتي "سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهل على المستثمرين هناك، وخاصة مالكي العقارات".

وقالت الحكومة إن المستثمرين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية سيحصلون على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات تصل مدتها إلى عشر سنوات. وستحصل أسر تلك الفئات من الأجانب على التأشيرة.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية بدبي، إن التغييرات في نظام تأشيرات الإقامة سيكون لها بدون شك تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارات والقطاع العقاري على وجه الخصوص.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9 بالمئة. وتخلى سهم الدار العقارية، الذي ارتفع 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن جميع مكاسبه بفعل عمليات جني أرباح وأغلق مستقرا.