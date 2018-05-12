«أدنوك» تورد أول شحنة نفطية إلى الاحتياطي الاستراتيجي للهند

قالت الحكومة الهندية في بيان أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستورد أول شحنة من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند في مطلع الأسبوع المقبل، لتصبح أول شركة أجنبية تستأجر مخزوناً في البلاد.

وتبني الهند، التي تتحوط ضد مخاطر أمن الطاقة بينما تستورد معظم حاجاتها النفطية، مخزوناً للطوارئ في مستودعات بباطن الأرض تستوعب 36.87 مليون برميل من الخام.

وقال البيان إن معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك»، ووزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي سيبدأ زيارته إلى الإمارات، سيعطيان إشارة انطلاق شحنة النفط الأولى المتجهة إلى الاحتياطي الاستراتيجي في مانجالور بجنوب الهند. وقال البيان إن «أدنوك» ستخزن نحو 5.86 ملايين برميل من النفط في المستودع على نفقتها الخاصة.

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