«أدنوك» تورّد أول شحنة نفطية إلى الاحتياطي الاستراتيجي للهند

قالت الحكومة الهندية في بيان أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستورد أول شحنة من النفط إلى الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للهند في مطلع الأسبوع المقبل، لتصبح أول شركة أجنبية تستأجر مخزوناً في البلاد.

وتبني الهند، التي تتحوط ضد مخاطر أمن الطاقة بينما تستورد معظم حاجاتها النفطية، مخزوناً للطوارئ في مستودعات بباطن الأرض تستوعب 36.87 مليون برميل من الخام.

وقال البيان إن الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك»، ووزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي سيبدأ زيارته إلى دولة الإمارات غداً وتستمر حتى 14 مايو الجاري، سيعطيان الإشارة لانطلاق شحنة النفط الأولى المتجهة إلى الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في مانجالور بجنوب الهند. وقال البيان إن أدنوك ستخزن حوالي 5.86 مليون برميل من النفط في المستودع على نفقتها الخاصة. وهذا هو أول استثمار رئيسي لأدنوك في قطاع الطاقة الهندي.

وسمحت الهند لأدنوك ببيع جزء من خامها مربان من المخزون إلى مصاف نفطية هندية. وسيكون للهند الأحقية الأولى في النفط المخزون في حالة الطوارئ. ووفقاً لبيانات متاحة لرويترو، فإن دولة الإمارات العربية كانت سادس أكبر مورد للنفط إلى الهند في السنة المالية المنتهية في مارس 2018.

وتريد أدنوك توسيع وجودها، وخصوصاً في قطاع المصب، في أسواق مثل الهند والصين حيث يتزايد الطلب على الخام. وفي السابق قال مسؤول بشركة النفط الهندية (إنديان أويل كورب) ومصادر إن أدنوك مهتمة بالانضمام إلى مشروع مزمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا في غرب الهند. وقال البيان إن برادان سيجتمع أيضاً أثناء زيارته للإمارات مع وزير الطاقة والصناعة سهيل محمد المزروعي لمناقشة مسائل ذات اهتمام ثنائي في قطاع النفط والغاز.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تمضي بخطى مسرعة في تنفيذ مشروع حقل «أم الشيف» للغاز، وذلك بهدف بدء انتاج الغاز من الحقل في وقت مبكر، وهو 2021، بالمقارنة مع التوقيت الذي كان متوقعاً قبل ذلك لبدء الإنتاج، وهو 2025. كما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع حقل «أم الشيف» قد تتكلف ملياري دولار.

ومن الجدير بالذكر أن «أدنوك» قد أبرمت في مارس الماضي اتفاقيتي امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على 20% في امتياز «أم الشيف ونصر» و5% في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين في أبوظبي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت «أدنوك» أمس عن طرح عرض ثان لثلاث فئات من بنزين «النافثا» لعقود يبدأ أجلها في يوليو 2018 وينتهي في يونيو 2019، وذلك وفقاً لما نقله موقع «إس أند بي جلوبال بلاتس» الشبكي، والذي يعد المزود الرئيسي على مستوى العالم للبيانات المتعلقة بالطاقة.