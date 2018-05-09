أحمد بن سعيد : قد نتقاسم منشآت مع "الاتحاد" خارج الإمارات

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات ، اليوم الأربعاء إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات.

وأبلغ الصحفيين بمقر الشركة في دبي أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في "الاتجاه الصحيح".

وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه380.

وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762.36 مليون دولار) في السنة المالية حتى 31 مارس مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام حسبما ذكرت الشركة في وقت سابق اليوم.