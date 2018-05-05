كبريات شركات الوساطة المالية العالمية تطلب تراخيص عمل في دبي

تتطلع شركات عالمية مرموقة في مجال الوساطة المالية وخدمات الصرافة والأوراق المالية إلى الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها في دبي، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس في تقرير لها، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر أن عدداً من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال وساطة الأوراق المالية قد تقدم أخيراً بطلبات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك بغية الحصول منها على تراخيص تجيز لها مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها في دبي.

ومن أبرز هذه الشركات «سي إم سي ماركتس» و«لندن كابيتال جروب» البريطانيتان و«بيبرستون» الأسترالية، إلى جانب شركتين كبيرتين أخريين.

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