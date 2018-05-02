7.8 ملايين مسافر استخدموا مطار دبي الدولي مارس الماضي

سجل مطار دبي الدولي نمواً نسبته 4.5% بحركة المسافرين خلال شهر مارس الماضي حسب تقرير صادر عن مطارات دبي اليوم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد المسافرين خلال الشهر المذكور إلى 7 ملايين و852 ألفاً و501 مسافراً بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة مع 7 ملايين و511 ألفاً و431 مسافراً في مارس 2017.

وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع اجمالي أعداد المسافرين عبر المطار خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 22 مليوناً و741 ألفاً و194 مسافراً بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع 22 مليوناً و496 ألفاً و596 مسافراً في الربع الأول من العام الماضي 2017.

حركة الطائرات

وسجل معدل الحركة الجوية عبر المطار، انخفاضاً طفيفاً نسبته 1.5% خلال شهر مارس الفائت إلى 34 ألفاً و126 حركة مقارنة مع 34 ألفاً 634 حركة في مارس 2017. في حين ارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 230 مسافراً مقارنة مع 224 مسافراً، بزيادة نسبتها 2.7%.

وعلى صعيد حركة الطائرات خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد سجلت انخفاضا طفيفا نسبته 1.8% إلى 98 الفا و839 حركة مقارنة مع 100 ألف و638 حركة خلال الربع الأول من العام الماضي 2017.

الأسواق الأعلى نمواً

وعلى صعيد أبرز المدن، فقد تصدرت لندن قائمة المدن الأكثر حركة مع مطار دبي الدولي، خلال شهر مارس الفائت بإجمالي عدد مسافرين بلغ 348 ألفاً و434 مسافراً، تلتهما مومباي بإجمالي 216،970 مسافراً، وبانكوك بإجمالي 208،873 مسافراً.

وظلت الهند على رأس قائمة الأسواق الأكثر حركة مع مطار دبي، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين بين الوجهات الهندية ودبي، مليون و43 ألفاً و580 مسافراً في شهر مارس الفائت، تلتها المملكة المتحدة بإجمالي 572 ألفاً و80 مسافراً ومن ثم المملكة العربية السعودية بإجمالي 566 ألفاً و292 مسافراً، ثم الباكستان بإجمالي 389 ألفاً و90 مسافراً، ثم ألمانيا بإجمالي 279 ألفاً و87 مسافراً.

وعلى صعيد الأسواق الأعلى نمواً، احتلت أوروبا الشرقية القائمة بنمو نسبته 29.8% خلال مارس الفائت تلتها دول الكومنولث الروسي بنمو نسبته 28.3%.

حجم الشحن

بلغ حجم الشحن عبر مطار دبي الدولي خلال شهر مارس الفائت، 222.045 طناً بانخفاض نسبته 5.7% مقارنة مع 235.503 طناً في مارس 2017.

وتعليقاً على نتائج شهر مارس أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: "من أجل السماح بتحسين تجربة العملاء والحفاظ على استمرار معدلات النمو، قمنا بتعزيز الاعتماد على الحلول الذكية والتكنولوجيا، لتسريع عملية تدفق المسافرين داخل مرافق المطار وإتاحة تجربة سفر فريدة من خلال سلسلة من المبادرات الترفيهية والثقافية والمقاهي والمطاعم الدولية ومناطق لعب الأطفال وغيرها من الخدمات".