نمو إيرادات "إعمار مولز" 24% إلى 1.038 مليار درهم في الربع الأول

سجلت "إعمار مولز"؛ شركة مراكز التسوق والتجزئة، صافي أرباح بلغت 548 مليون درهم (149 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي مماثلة لصافي أرباح الربع الأول من العام 2017 والبالغ 539 مليون درهم (147 مليون دولار).

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بلغت إيرادات "إعمار مولز" 1.038 مليار درهم (283 مليون دولار) بنمو نسبته 24 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام 2017 والتي بلغت 836 مليون درهم (228 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى دمج إيرادات "نمشي" خلال العام 2018 وبما يعكس تركيز الشركة على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.

وأعلنت "إعمار مولز" خلال الاجتماع السنوي الثالث لجمعيتها العمومية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)؛ أي ما يعادل 10 بالمئة من رأس مال أسهم الشركة وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبلغ معدل الإشغال في أصول "إعمار مولز"، التي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" ووجهات التسوق ضمن المجمعات السكنية، 95 بالمئة واستقبلت وجهات "إعمار مولز" مجتمعة ما يزيد على 35 مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2018 بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبدوره استقطب "دبي مول" 21 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز"، إن "إعمار مولز" ساهمت في رسم ملامح جديدة لقطاع تجارة التجزئة في دبي عبر تطوير وجهات تسوق وترفيه عالمية المستوى بالتزامن مع تقديم خيارات تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء المهتمين بمواكبة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وسنواصل العمل على تطبيق مبادرات مبتكرة تثري الأجواء العائلية التقليدية لتجربة التسوق مع وضع العملاء في المقام الأول وتوظيف أحدث الابتكارات الرقمية التي تضمن تجربة تسوق عالية الكفاءة ومنسجمة مع احتياجات جميع العملاء.