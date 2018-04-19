"أدنوك للتوزيع" تقدم 100 ألف شريحة ذكية مجانية للتزود بالوقود

أعلنت أدنوك للتوزيع - المشغل الأكبر لمحطات الخدمة ومتاجر التجزئة على مستوى الدولة - تقديم 100 ألف شريحة ذكية مجانا لتركيبها على مركبات العملاء في إطار خيارات "أدنوك فليكس" التي أعلنت عنها مؤخرا.

ويمكن من خلال الشرائح الذكية الدفع مقابل التزود بالوقود دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الآلي عقب تعبئة الحساب الذكي إلكترونيا.

وقال سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع إن تجهيز المركبات بالشريحة الذكية من أسهل وأسرع طرق التزود بالوقود والدفع ..مشيرا إلى أنه مع توزيع 100 ألف شريحة مجانية يمكن للعملاء التسجيل وحجز موعد لتركيب الشريحة في أحد المراكز المعتمدة.

وتمنح "أدنوك فليكس" الخيارات للعملاء بخصوص كيفية وأماكن التزود بالوقود ويتم طرح هذه الخيارات في مدينة أبوظبي أولا حيث يحظى العملاء بفرصة اختبار خياري الخدمة المتميزة والخدمة الذاتية قبل تطبيق رسم بسيط على الخدمة المتميزة.

وللعملاء الراغبين بتركيب الشريحة الذكية على مركباتهم يجب عليهم اتباع خطوات تشمل التسجيل لفتح حساب "محفظة أدنوك" عبر الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae/ar/smart ثم تعبئة رصيد محفظة أدنوك بمبلغ 50 درهما أو أكثر لتفعيلها وتحديد موعد عبر الرابط الإلكتروني لتركيب الشريحة وفي النهاية اخذ المركبة إلى مركز تركيب الشرائح الذكية في الموعد المحدد.

يشار إلى أنه تم تركيب 110 ألف شريحة ذكية من أدنوك للتوزيع العام الماضي وبحلول نهاية يونيو المقبل ستكون كافة محطات الخدمة في الدولة مجهزة لقراءة الشرائح الذكية وهو ما يتيح للعملاء التزود بالوقود والدفع بشكل سهل وسريع.