ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: "هل كل أنواع العقارات مشمولة بـ«المضافة»، ومن يحق له استردادها ؟"

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن ذلك يعتمد حول ما إذا كانت استخدامات العقار تجارية أم سكنية، إذ تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) لضريبة القيمة المضافة، أي (5%)، بينما تعتبر معفاة لضمان ألا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

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