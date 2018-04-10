ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: "ما غرامة المنشآت التي تعرض أسعاراً غير شاملة للضريبة ؟"

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة امتثال قطاعات الأعمال المسجلة في نظام الضريبة، للقوانين الضريبية تجنباً للتعرض لغرامات وعقوبات، مشيرة إلى أن عدم عرض الأسعار شاملةً الضريبة يعرض الخاضع للضريبة لغرامة إدارية قيمتها 15 ألف درهم لكل من الضريبتين.

ودعت إلى التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة شاملاً للضريبة، والذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية.

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