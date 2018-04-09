ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: "هل تشمل أسعار السلع في التخفيضات الترويجية نسبة الضريبة المضافة؟"

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن الأسعار النهائية المخفضة المعلنة للسلع خلال عروض التخفيضات الترويجية يجب أن تكون متضمنة نسبة الـ 5 % المتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم حسابها من ضمن السعر المحدد بعد التخفيض من قبل منفذ البيع أو مقدم الخدمة، وفي حالات الخصومات على أسعار البيع الاعتيادية أو خلال التخفيضات الموسمية أو عروض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» يجب أن يكون المبلغ النهائي المدفوع بعد الخصم شاملاً للضريبة.

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