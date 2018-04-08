ورد التساؤل التالي لــ «البيان الاقتصادي»: "هل التسجيل في النظام الخاص بالضريبة المضافة مجاني؟"

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر بوابة الخدمات في الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية وإنشاء حساب من خلال الضغط على «التسجيل» وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني يتم الضغط على «تسجيل دخول» إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

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