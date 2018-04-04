ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: "ما هي المعايير الواجب توافرها في الفواتير الضريبية؟"

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن هناك معايير يجب توافرها إلزامياً، فيجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم، وأن تتضمن الفاتورة عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، بالإضافة إلى اسم وعنوان المتلقي ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً، والرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يُمكّن تحديد الفاتورة وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدار الفاتورة، وتاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة.

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