الإمارات تتصدر فائض الميزان التجاري العربي

حققت دولة الإمارات مركز الصدارة عربياً في نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج الإجمالي للعامين الماضيين، وتوقعات العام الجاري والعام المقبل، بحسب تقديرات صندوق النقد العربي.

وأظهرت أحدث إحصاءات الصندوق أن نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج الإجمالي للدولة سجلت 5% في 2017، فيما توقع أن ترتفع إلى 8.8% في 2018، وأن يصل إلى 9% في 2019. وقدّر التقرير أن ترتفع الصادرات السلعية للإمارات إلى 332 مليار دولار و337 ملياراً في 2018 و2019 على التوالي.

كما توقع التقرير ارتفاع فائض في الميزان التجاري للدولة بنحو 24.2% إلى 92 مليار دولار بنهاية العام الجاري، فيما أوضح أن الإمارات حصلت على مرتبة متقدمة في عدد من المؤشرات متضمنة «تيسير أداء الأعمال» للبنك الدولي لـ2018، وتصدرها لدول العالم في «إجراءات الحصول على الكهرباء والضرائب على مؤسسات الأعمال».

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