صدارة إماراتية لفائض الميزان الجاري عربياً

تصدرت الإمارات عربياً في رصيد الميزان الجاري إلى الناتج الإجمالي العامين الماضيين وتوقعات العام الحالي والمقبل، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي. وأظهرت إحصاءات الصندوق أن نسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج الإجمالي للدولة بلغت 5% العام الماضي، فيما توقع أن ترتفع إلى 8.8% في 2018 وصولاً إلى 9% في 2019.

وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات الإمارات السلعية من 287.1 مليار دولار في 2016 إلى 304.6 مليارات في 2017 وإلى 332 مليار و337 مليار في 2018 و2019 على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاع فائض في الميزان التجاري للإمارات 24.2% إلى 92 مليار دولار في 2018، مقارنة مع فائض 74 مليار دولار في 2017 بدعم ارتفاع 9% متوقع في قيمة الصادرات كمحصلة لارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يساعد استمرار التوقعات الإيجابية في مناخ الأعمال بالدولة على تعافي النشاط الاقتصادي ليصل النمو المتوقع إلى 2.5% في 2018، بينما من المتوقع أن يشهد النمو العام المقبل ارتفاعاً بنحو 2.7% على ضوء تعافي النشاط في القطاع النفطي حال انتهاء العمل باتفاق خفض الإنتاج.

ويقدر التقرير وصول التضخم إلى 2.5% في 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أن يتراجع التضخم إلى 2% في 2019.