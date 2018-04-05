ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: ما هي معايير تحمل ضريبة القيمة المضافة بعقود السلع والخدمات المستمرة من قبل تطبيق الضريبة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات، التي يتم الانتفاع بها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة يعتمد على معاييرعدة تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال موردي السلع ومقدمي الخدمات هم من يتحملون الضريبة.





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