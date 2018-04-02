طيران الإمارات تنظم يومين مفتوحين في دبي لتوظيف مضيفات ومضيفين

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تنظيم يومين مفتوحين في 13 و28 أبريل 2018 لجميع الراغبين بالانضمام إلى فريق عملها من أفراد أطقم الخدمات الجوية متعددي الثقافات في دبي.

وتسعى طيران الإمارات لاستقطاب مرشحين منفتحين وودودين وفي كامل الجهوزية للمساعدة وتقديم أفضل الخدمات التي تجسد تجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية. وتدعو طيران الإمارات المتقدمين لإحضار سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية وصورة حديثة، وليس مطلوباً تقديم أي طلب على الموقع الشبكي. ولمزيد من المعلومات عن المكان والتوقيت، يمكن زيارة الموقع الشبكي

http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew

ويتعين على المرشحين المهتمين أن يكونوا على استعداد لقضاء يوم كامل في الموقع. وسوف يتم إعلام المرشحين المتأهلين بتوقيت إجراء تقييم ومقابلات تفصيلية أوسع.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 159 محطة في 85 دولة عبر قارات العالم الست باستخدام أسطول حديث مكوّن من 269 طائرة ذات جسم عريض. وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 والإيرباص A380. وتتيح الناقلة للمرشحين فرصة مهنية متميزة وتدريبات متعمقة بالإضافة إلى إمكانية الانفتاح على ثقافات متميزة من خلال الانخراط مع فريق عالمي يشمل أفراد أطقم خدمات جوية من أكثر من 135 جنسية.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على عرض وظيفي شامل يتضمن العديد من المزايا، منها راتب غير خاضع للضرائب وإقامة مجانية راقية في دبي وخدمة نقل مجانية من وإلى عملهم وتغطية طبية شاملة، بالإضافة إلى تخفيضات حصرية على خدمات التسوق والأنشطة الترفيهية. وبالنسبة للكثير من الأفراد العاملين في طيران الإمارات، تعد مزايا السفر المخفض التي تقدمها الناقلة لهم ولعائلاتهم وأصدقائهم ذات أهمية كبرى، خصوصاً مع توفير الناقلة شبكة عالمية متنامية تتيح العديد من فرص السفر عبر ست قارات.

وتسعى طيران الإمارات إلى تنظيم "أيام مفتوحة" في عدد من المواقع عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في أبريل (نيسان). مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي www.emiratesgroupcareers.com





