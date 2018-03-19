رئيس جمهورية أرض الصومال يعلن افتتاح مكتب تمثيل تجاري في دبي

أعلن فخامة الرئيس موسى بيحي عبدي ، رئيس جمهورية أرض الصومال ، قبل قليل عن افتتاح مكتب تمثيل تجاري لبلاده في دبي .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في غرفة تجارة وصناعة دبي .

وأكد الرئيس عبدي خلال المؤتمر أن حجم التجارة البينية مع الإمارات يبلغ 300 مليون دولار ، مشددا على أنه لا حدود لآفاق التعاون الثنائي ، متوقعا زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين بعد افتتاح المكتب التمثلي .

وقال الرئيس عبدي إن المكتب التجاري سيتولى تعزيز التجارة البينية ، مقترحا قامة معرض استثماري وتجاري لترويج الفرص بين البلدين

وأضاف : " قوبلنا بحفاوة بالغة على أعلى مستوى في الإمارات ونشكر الدولة على حسن الاستقبال ، و نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في التجارة " .