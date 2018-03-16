طيران الإمارات تقفل إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت طيران الإمارات عن إقفال إصدار صكوك بنجاح قيمتها 600 مليون دولار أميركي. وقد لقيت إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين العالميين.

وسوف يتم سداد إصدار الصكوك (شهادات الائتمان) بقيمة 600 مليون دولار أميركي بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات، مع استحقاق قانوني في مارس (آذار) 2028. وسوف تستخدم طيران الإمارات حصيلة الإصدار لأغراض عامة، بما في ذلك تمويل طائرات ورأس مال عامل.

وقال نيرمال غوفينداداس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة: "نحن سعداء بمستوى ونوعية الاهتمام الذي لقيه إصدار الصكوك. وتواصل طيران الإمارات اتباع مناهج متنوعة في استراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، ويؤكد الإصدار الجديد ثقة المستثمرين العالميين بسجلنا الائتماني القوي ونموذج عملنا الرابح".

وفي أعقاب الحملة التسويقية التي انطلقت يوم 8 مارس (آذار) 2018 والتواصل مع المستثمرين، جرى في 15 مارس 2018 تسعير الصكوك بمعدل ربحي 4.50%، أي ما يعادل 183.2 نقطة أساسية زيادة على مثيلاتها الأميركية ذات المدى المتوسط لمدة خمس سنوات.

ومن المنتظر أن تصدر الصكوك يوم 22 مارس (آذار) 2018، وأن تدرج للتداول في السوق المنظمة للبورصة الإيرلندية وبورصة ناسداك دبي.

وكانت طيران الإمارات قد انتدبت سيتي بنك وستاندرد تشارترد بنك منسقين عالميين، ومديري قيادة، لمقابلة مستثمرين عالميين والترويج لإصدار الصكوك، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك هي: بنك أبوظبي الإسلامي، BNP باريباس، بنك دبي الإسلامي، دبي الإمارات الوطني كابيتال، بنك ابوظبي الأول، HSBC، JP مورغان، وبنك نور الإسلامي.

وفي إطار استراتيجيتها التمويلية، تواصل طيران الإمارات ترتيب عمليات تمويل بهيكليات مبتكرة من خلال مناطق جغرافية مختلفة ومصادر متنوعة.