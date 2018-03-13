"أو. إم. في" النمساوية مهتمة بالتوسع في الإمارات

قال راينر سيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أو. إم. في" النمساوية للطاقة اليوم الثلاثاء، إن المجموعة مهتمة بالتوسع في نشاط الاستكشاف بالإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الشركة ستنجح في مباحثات التوسع في أنشطة المصب مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في دولة الإمارات.

وأشار إلى أولوية الشركة في الوقت الحالي ليست روسيا، بل الأولوية للشرق الأوسط بعد مبادلة أصول مع جازبروم.

وتقول "أو. إم. في" إنها تتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المدى المتوسط 70 دولارا للبرميل وفي الأمد الطويل ما يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل.

من جانبه قال رئيس قطاع أنشطة المنبع في "أو. إم. في" إن الشركة تريد تعزيز مركزها في الإمارات العربية المتحدة وليبيا وإيران والعراق.

كما قال رئيس قطاع أنشطة المنبع إن من السابق لأوانه العودة إلى ليبيا بخبراء دوليين.